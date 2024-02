Querendo se firmar no Fortaleza, Marinho desativa redes sociais

Marinho desativou as redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução ) Jogada10 Jogada10

O atacante Marinho, do Fortaleza, está fora das redes sociais. Pelo menos momentaneamente. O jogador postou recentemente que vai ficar fora por um tempo para ficar mais focado.

O “Ge” foi o primeiro a informar. Marinho desativou as redes sociais na última quinta-feira (15), antes do jogo contra o Ceará, no sábado (17), pelo Campeonato Cearense.

A ideia de Marinho é focar na família e no trabalho. E, da maneira como ele interpreta, as redes sociais tiram ele do caminho que deseja seguir. Aliás, essa não é a primeira vez que o jogador tem essa opção. Em 2021, antes da decisão da Libertadores entre Santos e Palmeiras, o jogador também fechou a conta. Na ocasião, o objetivo era fugir de polêmicas.

Marinho segue na luta pela titularidade. Ele, afinal, não foi utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoida no clássico-rei, que terminou 3 a 3, no último sábado. Aliás, o atacante ainda não marcou na temporada. Ele foi utilizado seis vezes, apenas duas entre os 11 principais.

