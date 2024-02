Fluminense embarca rumo a Quito para decisão da Recopa

Fluminense mede forças com a LDU pela final da Recopa Sul-Americana - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

A delegação tricolor embarcou na tarde desta segunda-feira (19) rumo a Quito, no Equador. Na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o Fluminense enfrenta a LDU pelo jogo de ida da decisão da Conmebol Recopa 2024, no Estádio Casa Blanca. O jogo de volta, por sua vez, está marcado para o dia 29, também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz relacionou 26 jogadores para compor o grupo que segue para a capital equatoriana. Assim, a equipe realiza, na terça (20) e na quarta (21), os últimos treinos antes da decisão. As atividades, portanto, acontecem no Centro de Alto Rendimento Independiente del Valle.

Dessa forma, as novidades ficam por conta de Keno, que era dúvida após sentir dores no calcanhar esquerdo. Além disso, Marlon, que está recuperado de lesão no joelho direito, e Manoel, que está livre para atuar após suspensão por doping, também estão na lista de relacionados. Por outro lado, John Kennedy, suspenso, e Samuel Xavier, que se recupera de lesão no joelho direito, não viajaram.

O embarque no aeroporto do Galeão aconteceu por volta das 14h40, e a delegação tricolor viajou em voo fretado. Vale destacar que o fuso horário do Rio de Janeiro é de duas horas à frente de Quito.

Por ser o campeão da Conmebol Libertadores, o Fluminense decide a Recopa Sul-Americana em casa. E o duelo será contra um velho conhecido, a LDU, já que se enfrentaram nas decisões da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009. O campeão da Recopa receberá 1,8 milhão de dólares (R$ 8,95 milhões na cotação atual) e o vice-campeão receberá 900 mil dólares (R$ 4,48 milhões).

Confira a lista dos jogadores que viajaram

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Defensores: Antonio Carlos, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Manoel, Marcelo, Marlon e Thiago Santos

Meias: Alexsander, André, David Terans, Gabriel Pires, Lima, Martinelli, PH Ganso e Renato Augusto

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Jhon Arias, Keno, Lelê e Marquinhos

