Hazard lembra prazer durante as férias: ‘Adoro cerveja’

O ex-meia Eden Hazard ligou o modo sincerão e lembrou de coisas do seu tempo de atleta. Aliás, ele recordou o quanto gostava de beber cerveja durante as férias e lembra como era o retorno aos gramados.

“Como belga, me encantam as cervejas, porque meu país tem as melhores cervejas do mundo. Não bebia todos os dias, mas às vezes, depois de uma boa partida, uma ou duas [cervejas] são boas”, admitiu o ex-jogador do Real Madrid, em entrevista ao podcast Obi Mikel.

Questionado, aliás, se ele costumava engordar muito durante as férias, o atleta disse que o momento era para relaxar.

“Se eu chegava fora de forma? É verdade. Cada verão engordava quatro ou cinco quilos, porque pensava que já havia dado muito durante dez meses. Coloque seu corpo no nível máximo e as pessoas te xingam… Então, seu tempo livre é seu tempo livre”, disse o jogador que ainda acrescentou.

Ex-atleta fala da pandemia

Um dos grandes problemas para Hazard ocorreu durante a pandemia. Fora de campo, ele disse ainda que o Covid-19 prejudicou na recuperação da lesão no tornozelo.

“Quando voltamos, me machuquei, meu tornozelo não era o mesmo e quebrei durante toda a temporada seguinte”, disse. “Eu fazia exercício em casa e, para mim, era suficiente. Não pensei que deveria fazer mais. Depois de dois meses me dei conta que deveria, sim. Quando voltei ao campo, notei. “Eu dizia ao Zidane que queria ajudar. No dia em que fomos campeões, eu disse: ‘Não posso mais, estou acabado’. Meu corpo estava sofrendo muito, precisava fazer uma reabilitação adequada, mas já era fim da temporada”, finalizou.

