Apresentado pelo Flamengo, Viña exalta torcida: ‘Foi uma motivação a mais’

O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira (19), sua segunda contratação para a temporada de 2024. Trata-se do uruguaio Matías Viña, que posou para fotos no Ninho do Urubu ao lado do presidente Rodolfo Landim, do vice de futebol Marcos Braz, do diretor Bruno Spindel e do CEO Reinaldo Belotti. Nesse sentido, o lateral se junta ao compatriota De La Cruz, ex-River Plate, como únicos reforços contratados até o momento.

“Desde o primeiro momento que falaram para vir ao Flamengo, já vinha falando antes com Giorgian (de Arrascaeta) e falei que queria vir. Feliz de estar aqui”, afirmou Viña, em suas primeiras palavras durante a apresentação.

“Estava jogando lá, mas tem uma coisa que é muito importante. Vim aqui para ganhar, gosto de ganhar, de competir, e nessa equipe (Sassuolo) não tinha como. Essa é a maior motivação. Não jogava muitas competições, só a Série A, uma vez por semana, a competência que o futebol brasileiro tem é muito acima”, completou. Próximo da estreia O valor da negociação com a Roma, da Itália, foi de oito milhões de euros (R$ 42,7 milhões). Há a possibilidade de bônus em caso de conquista do Brasileiro ou da Libertadores. Cada um deles vale 500 mil euros. Dessa forma, o jogador está regularizado e participou de algumas atividades durante a pré-temporada nos Estados Unidos. Diante do Volta Redonda, no sábado de Carnaval, chegou a ser relacionado, mas foi retirado da lista por questões burocráticas. Na sequência, nosso uruguaio Matias Viña foi apresentado para a Nação! BOA SORTE COM O MANTO! ??????????????????#VamosFlamengo #CRF ????: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/rM9Jlasw1I — Flamengo (@Flamengo) February 19, 2024

Após acompanhar o nascimento da filha Faustina, na Itália, Viña retornou ao Brasil. Assim, ele deve estar à disposição para o duelo contra o Boavista, nesta terça-feira (20), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogador não entra em campo desde o dia 11 de dezembro, e no Rubro-Negro disputará posição com Ayton Lucas. Por fim, o lateral teceu elogios ao companheiro de posição.

“Estou muito ansioso. Quando estava na Roma, tinha muita gente no estádio também, mas no Sassuolo não tinha. A torcida foi uma motivação também. Esse momento fora do Brasil foi uma loucura. Tão longe e tanta gente em um treino. Isso que marca o Flamengo”, afirmou:

“Acho o Ayrton muito bom jogador, via quando estava na Roma e ia para a seleção, assistia aos jogos com o Giorgian também. É um cara forte, que ataca muito. De mim, só tenho que demonstrar no campo, ver o que posso fazer. Não gosto de falar de coisas boas e ruins minhas. Só eu conheço. No jogo, podem ver tudo”, finalizou Viña, que usará a camisa 17.

