Campeã com o Timão, Kemelli agora almeja a Seleção

Kemeli, goleira campeã da Supercopa com o Corinthians, foi a entrevistada desta semana do Terrabolistas - (crédito: Foto: Reprodução Youtube Terra Brasil)

Neste domingo (18/2), as Brabas do Corinthians se sagraram tricampeãs da Supercopa feminina. Venceram o Cruzeiro por 1 a 0, diante de sua torcida, na Neo Química Arena. No gol corintiano estava Kemelli. Esta petropolitana de 24 anos, que já defendeu as seleções de base, assumiu a vaga de Letícia. A titular estava no grupo da Seleção para a disputa da Copa Ouro e rompeu os ligamentos do joelho direito. Kemelli mandou bem, o que não é supresa. Afinal, mesmo reserva, já foi convocada recentemente para Seleção principal por Arthur Elias. O treinador, que a conhece bem, assumiu o Brasil após o Mundial-2023. E a arqueira espera ansiosamente fazer parte do grupo que vai para os Jogos Olímpicos.

“Eu vejo essa sequência de jogos recentes como fundamental para meu crescimento. Estava oito meses sem sequência. Na minha posição, não entrando em campo é dificil pegar confiança. Infelizmente, minha chance vem com a lesão da Letícia. Mas estou bem e realmente espero pegar uma vaguinha na Seleção”, disse Kemelli, entrevistada da semana do Terrabolistas, programa semanal do Terra, sempre às segundas-feiras.

Arthur Elias a conhece bem

Para alcançar esse objetivo, ela tem uma vantagem. Arthur Elias a treinou por anos no Corinthians. Aliás, ele deixou o comando das Brabas exatamente para assumir a Seleção, em outubro de 2023.

“Até brinquei com o Arthur, dizendo que demorou para chegar na Seleção. Mas que a gente estava querendo segurá-lo mais tempo no Corinthians. Brincadeiras à parte, Arthur sempre confiou muito em mim. Ele sabe como sou como atleta e como pessoa. E, agora, como tenho uma rodagem maior, quem sabe não pode surgir uma vaguinha olímpica? Espero estar preparada. Afinal, quem nunca sonhou em participar de uma Olímpíada?” , concluiu Kemelli, que foi uma das seis goleiras já convocadas por Arthur desde a sua chegada, mas ciente de que Camila (Santos), Luciana (Ferroviária) e a companheira Letícia, caso se recupere da lesão, são fortes concorrentes.

Kemelli e a conquista em cima do ex-clube

Sobre a final da Supercopa, a goleira comentou que o Cruzeiro vendeu caríssimo a derrota.

“Não foi fácil. Muitos se acostumaram a ver o Corinthians sobrando e tivemos um rival duríssimo, que mostrou um futebol bonito. Mas aqui no Corinthians trabalhamos para chegar na final e vencemos, mesmo sendo um triunfo enxuto, disse Kemelli, que defendeu, por empréstimo, a Raposa em 2023 e foi só elogios ao ex-clube.

“Fiquei seis meses no Cruzeiro e não tenho do que reclamar da estrutura do clube mineiro. E quanto mais projetos vencedores, como é o do Corinthians e agora do Cruzeiro, quem ganha é o futebol feminino”.

Emoção com a Neo Química cheia

Ela avisa: o Corinthians não se contenta com o que ganhou. Dessa forma, depois de comemorar o título no domingo, nesta segunda-feira já começa o foco na disputa de mais um Brasileiro. Mas que ainda está com a conquista da Supercopa e, principalmente em jogar pela primeira vez com a casa corintiana quase lotada (33 mil pagantes).

“A gente ama jogar na Neo Química. Nunca perdemos lá. E foi minha primeira vez com o estádio lotado. É um diferencial. É sempre bom jogar com um estádio cheio”.

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, ao vivo sempre as segundas-feiras às 10h (de Brasília). Conta com os âncoras Leandro Chaves e Aline Küller. Na edição deste 19/2, também teve as presenças dos jornalistas convidados Gabriela Maiae Gabriel Carneiro.

