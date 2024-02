Corinthians se aproxima da contratação do zagueiro Cacá, do Athletico-PR

Cacá em ação com a camisa do Furacão - Foto: José Tramontin/Athletico-PR - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico-PR) Jogada10 Jogada10

O Corinthians está perto de anunciar a contratação do zagueiro Cacá, que atualmente joga pelo Athletico-PR. O defensor, de 24 anos, é jogador do Tokushima Vortis, do Japão. A notícia foi inicialmente divulgada pela ESPN.

A previsão é que Cacá chegue ao Corinthians por empréstimo até dezembro deste ano, com a opção de compra ao final do contrato. As condições para a compra dos direitos do jogador continuam em discussão.

Dessa maneira, para viabilizar a transferência, o zagueiro rescindirá seu atual contrato de empréstimo com o Athletico-PR.

Ao mesmo tempo, o contrato de Cacá com o Tokushima, da segunda divisão do Japão, vai até o final de 2025. Além disso, a multa para rescisão está estipulada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 29,9 milhões na cotação atual).

Cacá, que foi titular do Athletico-PR em 2023, treina separadamente desde o início deste ano. Isto porque o clube seria obrigado a comprá-lo por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 17,4 milhões na cotação atual) caso o jogador dispute 30 partidas. Até o momento, ele jogou 20 vezes pelo Furacão, com dois gols marcados.

Revelado pelo Cruzeiro, Cacá chegou ao Tokushima em 2021, por aproximadamente R$ 10 milhões, após ser titular em grande parte da temporada 2020 com a camisa da Raposa.

