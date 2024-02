Braz ressalta desejo de Léo Ortiz pelo Flamengo: ‘Deixa claro para qualquer um’

“A vontade do jogador foi explícita por ele, ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante. Bragantino tem uma pedida, que a gente respeita. A gente tem o nosso limite financeiro. No nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para definir isso. Esse é o prazo legal em que você pode inscrever o jogador” disse Braz, para completar:

“As coisas evoluíram, mas não evoluíram num tamanho em que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade de o jogador vir, em função até do jogador. Ele deixa claro para qualquer um. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta, e eles desceram. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De la Cruz e o Viña. Tem que ter tranquilidade, e o Flamengo terá essa tranquilidade, independentemente do resultado”, acrescentou.

Qualificar elenco para temporada

O diretor executivo Bruno Spindel também destacou a vontade de Léo Ortiz. Por fim, ele citou que Tite precisa ter elenco diante de um intenso calendário, ainda mais com a pausa para a Copa América