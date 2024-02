Fluminense usará patch de campeão da Libertadores na Recopa

Fluminense mede forças com a LDU pela decisão da Recopa Sul-Americana - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense, enfim, utilizará os patches de campeão da Copa Libertadores em seus uniformes. Isso acontecerá, pois a empresa que cuida da peça fez os envios. Assim, o Tricolor de Laranjeiras poderá utilizá-los diante da LDU, na próxima quinta-feira, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A informação é do portal ‘ge’.

Além disso, há a expectativa de que siga no uniforme para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (25), no Maracanã. A Conmebol é responsável por enviar os patches de campeão. Contudo, a entidade sul-americana não faz as peças, que estavam em falta, para que o clube carioca pudesse usá-las ao longo da disputa do Campeonato Carioca.

Cabe salientar que o Tricolor chegou a receber a primeira remessa. Tanto que entrou em campo com o patch diante do São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o estoque se esgotou ao longo das semanas seguintes, e a empresa responsável não havia feito uma nova entrega.

Não existe, portanto, nada no regulamento que proíba seu uso. Em 2023, o Flamengo, então campeão da Copa Libertadores no ano anterior, usou o patch durante a disputa do Campeonato Carioca. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.