Águilas Doradas x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino tenta sair com vantagem da Colômbia - (crédito: Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Red Bull Bragantino encara o Águilas Doradas nesta terça-feira (20), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela segunda rodada da fase prévia da Libertadores. As duas equipes fazem sua primeira partida no torneio continental. O jogo de volta ocorre na semana que vem, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Aliás, quem avançar, enfrenta Aurora, da Bolívia, ou Botafogo, na terceira fase.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Paramount+.

Como chega o Águilas Doradas

O clube colombiano foi fundado em julho de 2008 e sua atual sede fica na cidade de Rionegro. Embora não tenha conquistado o Apertura, o Finalización ou a Copa Colômbia, o Águilas Doradas conseguiu assegurar uma vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2024. Isso graças à melhor campanha na classificação geral, superando até mesmo os campeões.

Na atual temporada, aliás, o Águilas Doradas está na nona colocação do Apertura, com 11 pontos. Apesar da vitória em cima do Milionários, fora de casa, na rodada passada, a equipe não vive grande momento. Afinal, este triunfo foi o único nos últimos cinco jogos.

Como chega o Red Bull Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta tenta retornar à fase de grupos da Libertadores, a exemplo do ano passado. Após flertar com o título brasileiro em 2023, a equipe de Bragança Paulista encerrou a competição na sexta posição, com 17 vitórias, 11 empates e dez derrotas.

Para a partida, o técnico Pedro Caixinha poupou todos os seus titulares contra o São Paulo, visando o duelo na Colômbia. Aliás, uma das grandes incógnitas da equipe, o zagueiro Léo Ortiz, que tem negociações com o Flamengo, deve ser titular. Além disso, Juninho Capixaba, que ficou fora da lista de relacionados contra o Tricolor Paulista, volta e deve começar a partida.

ÁGUILAS DORADAS X RED BULL BRAGANTINO

Segunda fase da Copa Libertadores

Data e horário: 20/02/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

ÁGUILAS DORADAS: José Contreras; Mateo Garavito, Joaquín Varela, Mateo Puerta e José Cuenú; Guillermo Celis e Víctor Moreno; Yélier Góez, Felipe Pardo e Jorge Ramos; Johan Caballero. Técnico: Hernán Gómez.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Raul e Jadsom; Lucas Evangelista, Helinho e Bruno Gonçalves; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.