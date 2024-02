Girona perde para o Athletic Bilbao e deixa caminho aberto para o Real Madrid no Espanhol

Título ficou mais longe para o Girona - (crédito: Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A situação ficou complicada para o Girona no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, o clube catalão entrou em campo pela 25ª rodada e perdeu mais uma. Fora de casa, os vice-líderes foram superados pelo Athletic Bilbao por 3 a 2, no Estádio San Mamés. Álex Berenguer (duas vezes) e Iñaki Williams marcaram para os bascos, enquanto Viktor Tsygankov e Eric García descontaram.

Com o resultado, o Girona segue com 56 pontos, agora seis atrás do líder Real Madrid, que tem 52 e tem o caminho livre para o título. O Athletic Bilbao, porém, se isola na quinta colocação, com 49 pontos, a dois do Atlético de Madrid, que fecha o G4. O time do País Basco segue firme na briga por vaga na Champions League.

A partida nem tinha começado direito para a bolar entrar nas redes. Com apenas um minuto, Berenguer dominou na entrada da área, limpou a marcação e acertou chute forte no canto para inaugurar o marcador. Atrás no placar, o Girona teve a posse no restante do primeiro tempo, mas criou pouco.

No segundo tempo, porém, os catalães empataram com três minutos. Tsygankov mostrou oportunismo de centroavante para completar passe de Martín na pequena área e deixar tudo igual. A igualdade, contudo, durou pouco, pois aos dez veio o segundo do Bilbao. Em erro da defesa do Girona, Guruzeta cruzou para Berenguer marcar. Quatro minutos depois, Iñaki Williams brigou com a marcação e ganhou para fazer o terceiro. Eric García descontou aos 29, mas não foi o suficiente.

O Athletic Bilbao volta a campo no domingo, contra o Betis, e o Girona o Rayo Vallecano na segunda. Os dois jogos valem pela La Liga.

