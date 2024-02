Loja do Corinthians vende camisa ‘de goleiro’ de Gustavo Henrique

Camisa 13 é alusiva à atuação de Gustavo Henrique no Dérbi - (crédito: Foto: Divulgação/Poderoso Timão) Jogada10 Jogada10

A loja oficial do Corinthians, na Neo Química Arena, passou a vender nesta segunda-feira (19) uma camisa amarela com o nome e número do zagueiro Gustavo Henrique. O modelo não é exatamente o de goleiro, mas remete ao utilizado pelo defensor, que teve que ir para o gol nos minutos finais do clássico deste domingo, diante do Palmeiras, no qual o Timão arrancou um heróico empate, pelo placar de 2 a 2.

Na altura, Gustavo Henrique ficou na baliza por cerca de dez minutos, logo após a expulsão de Cássio, pois sua equipe já tinha realizado todas as substituições possíveis.. A camisa com o número 13 e o nome de Gustavo Henrique aparece em meio aos outros modelos de linha. Com o zagueiro no gol e dois jogadores a menos que o rival, o Corinthians conseguiu arrancar o empate em Barueri, depois de estar perdendo por 2 a 0. Yuri Alberto, antes dos acréscimos, chegou a diminuir, mas apenas o golaço do argentino Rodrigo Garro, de falta, é que definiu o marcador.

De fato, Gustavo Henrique precisou trabalhar para segurar o resultado. Já no finalzinho, um chute de Murilo passou por baixo do zagueiro, mas Raniele – que tomou o seu lugar na zaga – conseguiu salvar em cima da linha. E foi assim que o Timão saiu de campo com a igualdade, além da reação fantástica contra seu maior rival.

