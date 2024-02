Sporting bate Moreirense e segue no encalço do Benfica

Leões têm uma ligeira vantagem na tabela - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (19), o Sporting derrotou o Moreirense por 2 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, os Leões continuam com os mesmos 55 pontos que o Benfica, mas com um jogo a menos. O resultado mantém os lisboetas em uma série muito positiva na liga: além da liderança, eles têm o melhor ataque do campeonato, com 60 gols marcados.

Diante de um Moreirense valente, mas que ocupa a sexta posição, 20 pontos atrás , o Sporting não teve muitas dificuldades. Logo nos primeiros minutos, abriu o placar através do japonês Morita. Ainda na primeira etapa, Trincão fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Pedro Gonçalves marcar o segundo gol dos visitantes.

Embora tivesse algumas oportunidades de aumentar o marcador, o Sporting ficou satisfeito com o 2 a 0. Agora, os jogadores irão descansar para o confronto em casa diante do Young Boys, da Suíça, pela Liga Europa. O confronto do mata-mata dá vantagem aos lisboetas, que ganharam a primeira partida fora de casa por 3 a 1. Na liga, o próximo jogo é domingo, contra o Rio Ave, em Vila do conde.

