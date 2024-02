PSV x Borussia Dortmund: escalações e onde assistir

Jogadores do Borussia Dortmund durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund - (crédito: Foto: Divulgação/Borussia Dortmund) Jogada10 Jogada10

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h, no Estádio Philips, em Eindhoven, na Holanda, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. O duelo da volta está marcado para 13 de março, na Alemanha.

Como chega o PSV

Os holandeses estão embalados após duas vitórias seguidas na liga nacional e chegam para esta fase da Champions após encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B.

Porém, apesar do bom momento na temporada, o PSV terá desfalques importantes para enfrentar o Dortmund. Assim, Lang e Ledezma continuam em processo de recuperação e aparecem como ausências para a partida desta terça.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Borussia Dortmund conseguiu encerrar a primeira fase como líder do Grupo F, o “grupo da morte”, que também contava com PSG, Milan e Newcastle. Assim, a equipe terá a vantagem de disputar a partida decisiva em casa.

No entanto, é possível que Sebastien Haller desfalque a equipe. O atacante, campeão da Copa Africana de Nações com a seleção da Costa do Marfim, trata uma lesão adquirida no torneio e aparece como dúvida para esta terça-feira.

PSV x Borussia Dortmund

Oitavas de final da Champions – (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 20/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)

PSV: Wálter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Hirving Lozano e Johan Bakayoko; Luuk de Jong. Técnico: Peter Bosz.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule e Ian Maatsen; Emre Can, Marco Reus, Marcel Sabitzer, Julian Brandt e Jadon Sancho; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Sérvia)

VAR: Nejc Kajtazovic (Eslováquia)

Onde assistir: Space e HBO Max

