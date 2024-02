Napoli anuncia Francesco Calzona como novo treinador

Má fase do Napoli provocou queda de outro treinador - Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A má temporada do Napoli acabou de vitimar mais um treinador. Nesta segunda-feira (19), o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, confirmou à Sky Sport a saíde de Walter Mazzari. Para o seu lugar, chega Francesco Calzona. A tendência é que o novo técnico esteja no banco já nesta quarta-feira (21), quando o clube do sul da bota enfrenta o Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa.

“Walter Mazzarri é um amigo da família e inegavelmente é sempre doloroso exonerar um amigo. Também agradeci a ele por sua disponibilidade para nos ajudar em um momento de dificuldade. Agora precisamos dar espaço e apoio a Francesco Calzona, que já trabalhou conosco com (Maurizio) Sarri e (Luciano) Spalletti e conhece 80% deste grupo”, disse o dirigente.

Passagem pelo Napoli pesou a favor

O treinador de 55 anos era o técnico da seleção da Eslováquia. Os eslovacos, aliás, enfrentaram a seleção portuguesa nas eliminatórias para a Euro-2024. Além disso, pesou a favor de Calzona ter sido assistente técnico dos napolitanos.

“Só o tempo dirá se esta foi a escolha certa. Vamos tentar ajudá-lo, começando pela preparação para o desafio contra o Barcelona”, concluiu De Laurentiis. O Napoli enfrentará o Barcelona na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Calzona substitui assim Walter Mazzarri no Napoli, que somou apenas seis vitórias em 17 partidas. Antes dele, Rudi Garcia havia conquistado oito vitórias em 16 jogos. Devido a esses maus resultados, o atual campeão da Serie A está na 9ª posição do campeonato.

