Flamengo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para medir forças com o Boavista, pelo Carioca. Depois de deixar a liderança, o Rubro-Negro tenta retomar a ponta e ultrapassar o Fluminense em caso de vitória. O time de Bacaxá, por sua vez, está em sétimo e tenta encostar no Vasco, atual quarto colocado.

O confronto fecha a nona rodada do Estadual. Com isso, restam apenas mais duas para definir os quatro times que avançam para a semifinal, assim como o campeão da Taça Guanabara. Além disso, as equipes que ficarem entre o quinto e o oitavo lugar disputarão a Taça Rio.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (20) terá a transmissão da Band em TV aberta, na TV fechada pelo Bandsports e no YouTube pelo Canal Goat.

Como chega o Flamengo

O técnico Tite deve ter alguns desfalques importantes para o duelo com a equipe de Bacaxá. Assim, a tendência é que Erick Pulgar não esteja entre os relacionados em virtude de uma virose. Além disso, Fabrício Bruno pode ser poupado e ficar no banco de reservas e Gerson desfalca a equipe por causa de uma infecção renal. Por outro lado, De la Cruz deve ser titular no setor, enquanto Luiz Araújo deve seguir na ponta-direita. Igor Jesus, que se destacou contra o Bangu, deve seguir no time.

Como chega o Boavista

A equipe de Saquarema segue com chance de se classificar para a semifinal. No entanto, terá a difícil missão de superar o Flamengo, algo que não acontece desde 2012. Nas últimas duas rodadas, enfrentará dois adversários que estão ameaçados com o Sampaio Corrêa-RJ, da mesma cidade, e o Bangu. Por fim, o destaque do time é o atacante Matheus Lucas, vice-artilheiro do Campeonato Carioca com cinco gols.

FLAMENGO X BOTAVISTA

Nona rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 20/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Boavista: André Luiz; Sheldon, Gabriel Almeida, Pablo Madini e Mateus Ludke; Léo Costa, Crystopher e Alyson; Matheus Alessandro, Gabriel Conceição e Mateus Lucas. Técnico: Felipe Cândido

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

