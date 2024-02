Endrick bate nova meta e Palmeiras fatura mais R$ 13,4 milhões

Com 15 gols no Palmeiras, Endrick 'desbloqueou' meta - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras conseguiu garantir mais alguns milhões de reais pela venda do atacante Endrick para o Real Madrid. Com o gol do camisa 9 sobre o Corinthians, neste domingo (18), ele chegou a 15 com a camisa alviverde, um bônus que fará o clube ganhar mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por conta da venda do jogador. Ele sairá para o futebol espanhol apenas no meio do ano.

Dessa forma, o total arrecadado pelo Palmeiras pela venda de Endrick chega a R$ 251 milhões. Este bônus, assim como outros, já estava previsto na negociação inicial. Mas esta quantia voltará a ser garantida pelo clube caso o jogador marque mais cinco gols, chegando assim a 20. Se alcançar os 25, terá de haver um terceiro depósito de R$ 13,4 milhões aos cofres palmeirenses.

Entre as outras metas atingidas por Endrick e que garantem mais dinheiro ao Palmeiras, estão convocações para a Seleção Brasileira. Ao todo, em toda a negociação, o clube tem direito a 70% da quantia paga pelo Real Madrid, com os familiares do jogador ficando com os 30% restantes. Sua ida à Espanha acontecerá em julho, quando terá completado 18 anos e poderá, enfim, desembarcar no Santiago Bernabéu.

