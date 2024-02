Juventude e Caxias empatam pelo Gauchão; Alan Ruschel sofre apagão

Em um duelo muito pegado e com poucas chances claras de gol, Juventude e Caxias empataram por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (19), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Gabriel Silva abriu o placar para o Grená, no primeiro tempo, e Gilberto deixou tudo igual na segunda etapa do jogo disputado no Estádio Alfredo Jaconi.