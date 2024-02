Fluminense inaugura museu do clube em 27 de fevereiro

Gol histórico de John Kennedy é destaque no museu do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense está prestes a abrir as portas de um novo capítulo em sua história. Na próxima terça-feira (27), o clube vai inaugrar o seu museu. O espaço promete destacar os principais títulos e ídolos do clube e estará acessível ao público apenas dois dias antes da decisão da Recopa, agendada para quinta-feira (29), no Maracanã.

Um dos pontos altos do museu é a última sala, dedicada integralmente à conquista da Libertadores, em quatro de novembro do ano passado, diante do Boca Juniors, no Maracanã. Os visitantes poderão desfrutar de um making of exclusivo da partida decisiva. Além disso, verão uma réplica da taça, entre outros atrativos.

Torcida do Fluminense recebe homenagem

Mas o museu não é apenas uma celebração dos feitos em campo. Haverá também um espaço para os torcedores. Milhares de fotos dos apaixonados seguidores do clube adornarão as paredes ao redor das imagens dos jogadores. Cada fotografia, em formato 7x7cm, contribuirá para compor um imenso painel que será constantemente atualizado ao longo dos anos.

A expectativa é de que, durante a inauguração, o Fluminense retome a venda de espaços na galeria.O que se espera é totalizar 14 mil fotos na homenagem a 60 ídolos da história do clube.

Outro destaque é uma sala especial que abrigará um poema do renomado João Cabral de Melo Neto, recitado pela tricolor Maria Bethânia. O convite à artista foi uma iniciativa conjunta do clube e da renomada criadora do espaço, Bia Lessa. A ideia, afinal, é proporcionar uma experiência museológica enriquecedora.

Além da abertura ao público, está programada uma cerimônia exclusiva para convidados no dia anterior. As obras de modernização, planejadas desde 2022, tiveram início, por fim, em agosto do ano passado.

