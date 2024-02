Vegetti sai de jejum direto para artilharia do Vasco na temporada

Vegetti abriu a contagem no ano de 2024 em grande estilo - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Vegetti desencantou em 2024. No clássico diante do Botafogo, o Pirata marcou duas vezes na vitória por 4 x 2, no Nilton Santos, no último domingo (18).

E as bolas na rede representaram mais do que ‘apenas’ uma vitória num clássico: encerraram um jejum que já perdurava oito partidas, sendo seis delas oficiais.

Como se isso não bastasse, os gols também valeram a Vegetti o posto de artilheiro oficial do Vasco na temporada. O cruz-maltino marcou 14 gols no estadual, oriundos de 13 marcadores diferentes.

Somente o Pirata marcou dois gols, com os outros 12 tentos tendo sido marcados por 12 jogadores diferentes. Bom lembrar que o Vasco atuou em dois amistosos de pré-temporada, com Payet e Léo marcando.

Mas, por se tratar de caráter não-oficial, os gols não entram na conta aqui posta.

Artilheiros do Vasco na temporada*

Pablo Vegetti: 2 gols

Manu Capasso, Leandrinho, Barros, Luca Orellano, Paixão, Léo, Rayan, Praxedes, Dimitri Payet, David, Pablo Galdames e Lucas Piton: 1 gol

*Somente jogos oficiais

Jogos em que Vegetti passou em branco

Grêmio 1 x 0 Vasco (Brasileirão) – 03/12/23

Vasco 2 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileirão) – 06/12/23

Vasco 1 x 0 San Lorenzo* (Série Río de La Plata) – 18/01/23

Vasco 1 x 0 Deportivo Maldonado* (Série Río de La Plata) – 21/01/24

Bangu 2 x 2 Vasco (Campeonato Carioca) – 28/01/24

Nova Iguaçu 2 x 0 Vasco (Campeonato Carioca) – 31/01/24

Vasco 0 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca) – 04/02/24

Fluminense 0 x 0 Vasco (Campeonato Carioca) – 14/02/24

*Jogos amistosos

???? Pablo Vegetti é o líder em gols e participações em gols do @VascodaGama desde a estreia. Ele marcou seus 2 primeiros gols em 2024 contra o Botafogo! ??????????????? ??26 jogos

??12 gols

?????1 assistência

?168 mins p/ participar de gol

????94 finalizações (39 no gol)

????Nota Sofascore 7.08 pic.twitter.com/86lZWvWLhP — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 18, 2024

