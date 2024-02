Fluminense tem sequência de jogos decisivos pela frente

Confira os próximos compromissos do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense vai ter uma sequência de jogos decisivos neste começo de temporada. Afinal, os jogadores tricolores podem sacramentar os títulos da Taça Guanabara e da Recopa Sul-Americana nas próximas duas semanas. Com dois clássicos e quatro decisões pela frente, Fernando Diniz tem primeiro desafio em 2024.

Compromissos do Fluminense

O Fluminense viajou para Quito (Equador) na segunda-feira (19/02) e joga diante da LDU, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Em seguida, os jogadores tricolores retornam ao Rio de Janeiro e enfrentam o Flamengo, em rodada decisiva da Taça Guanabara. Afinal, os times competem pela liderança da competição e podem ser campeões no próximo fim de semana.

Após estes dois compromissos, Fluminense e LDU se reencontram no Maracanã, pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana. Assim, os jogadores tricolores vão poder conquistar outro título internacional no Rio de Janeiro. Em caso de empate no agregado, os times disputam uma prorrogação de 30 minutos e, posteriormente, pênaltis.

LEIA MAIS: Interino do Fluminense fala sobre vitória e projeta jogo contra a LDU

Após os confrontos da Recopa Sul-Americana, os jogadores tricolores concentram esforços novamente no Campeonato Carioca. Assim, Fluminense e Botafogo se enfrentam pela última rodada da Taça Guanabara. O clássico, dessa forma, deve definir os rumos do clube no Estadual.

O Fluminense se reapresentou no dia 25 de janeiro e não teve nem um mês de pré-temporada. Apesar da importância da Taça Guanabara, os olhares do clube estão prioritariamente voltados para Recopa Sul-Americana. Portanto, é possível que Fernando Diniz poupe alguns titulares nos clássicos do Campeonato Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.