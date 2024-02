Com desfalques na proteção, Flamengo coloca à prova melhor defesa do Brasil em 2024

Léo Pereira é um dos grandes nomes do sistema defensivo do Flamengo neste início de temporada - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Charmoso nos anos 70, 80 e 90, o Campeonato Carioca perdeu muito de seu encanto no imaginário popular. Ainda mais com o fortalecimento das competições nacionais e continentais. No entanto, fica latente a rivalidade entre os quatro grandes e serve de preparação para a temporada. Tite, então, começa a esboçar a espinha dorsal do Flamengo e um setor tem se destacado com um início de temporada positivo.

Em oito rodadas do Estadual, o Rubro-Negro teve sua meta vazada apenas um vez, diante do Nova Iguaçu, pela segunda rodada. Por outro lado, a equipe da Gávea entrou com uma escalação repleta de garotos nesta partida, visto que o elenco principal estava nos Estados Unidos para a pré-temporada, com dois jogos diante de clubes norte-americanos. O time mede forças com o Boavista nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Sistema fortalecido na temporada

Para retomar a liderança do Estadual e colar no Fluminense antes do clássico, o treinador terá pela frente uma equipe que tirou pontos de dois dos três outros grandes na competição. O Boavista estreou com um revés para o Vasco, porém empatou por 2 a 2 com o Tricolor de Laranjeiras e surpreendeu o Botafogo com o triunfo por 1 a 0. Apesar do sétimo lugar, é um time que ainda pode encostar no G4 e precisa pontuar nesta terça-feira (20).

Para isso, Tite colocará seu sistema defensivo à prova antes de medir forças com o rival que disputou as últimas quatro finais de Carioca com o Flamengo e o atual campeão da Libertadores. Pilares desse setor, Léo Pereira e Fabrício Bruno estão em ótima fase. O primeiro vive também um momento goleador e extremamente positivo também fora de campo, enquanto o segundo tem dado conta do recado, assim como em 2023.

Desfalques importantes na proteção

O camisa 15, entretanto, deve ser poupado nesta terça (20) visando o clássico, e David Luiz deve ser o reserva imediato. Enquanto segue na negociação para ter Léo Ortiz, do Bragantino, o experiente defensor tem entrado no time quando algum nome da dupla de zagueiros está impossibilitada de jogar. Na temporada, o time teve dois clássicos e não sofreu gols diante de Botafogo e Vasco.

Para que uma defesa desponte com bons números e seja coesa, é necessário ter uma meio de campo que a proteja e um sistema forte. Tite é conhecido por armar muito bem esse sistema antes mesmo de pensar em fortalecer o lado ofensivo. Erick Pulgar e Gerson tem funcionado perfeitamente na marcação e dado condições de De la Cruz e Arrascaeta se movimentarem e municiarem o ataque.

No entanto, ambos estão de fora diante da equipe de Bacaxá. De um lado, o chileno está com uma virose, apresentou febre, enquanto do outro o Coringa apresentou hidronefrose com infecção renal. Depois de ter alta e dois dias de medicamentos para tentar resolver o problema, o jogador passará por novos exames. Não está descartado processo cirúrgico.

