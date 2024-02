Neto zoa Weverton: ‘Mão de Jacaré’

Neto brincou com o goleiro Weverton, do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/TV Bandeirantes) Jogada10 Jogada10

O clássico paulista ainda dá o que falar. No fim das contas, o 2 a 2, no último fim de semana, na Arena Barueri, saiu de bom tamanho para o Corinthians, que correu atrás do resultado já que perdia por dois gols de diferença. Aliás, um dos nomes históricos do Timão, o ex-jogador Neto, apresentador do programa “Os Donos da Bola”, tirou onda com o goleiro do Palmeiras Weverton.

Durante o programa, Neto brincou com o gol sofrido por Weverton. A falha do goleiro, aliás, tem sido muito falada nos últimos dias e o comentarista da TV Bandeirantes não deixou passar batido.

“Obrigado, Weverton. Seu mão de jacaré, bracinho de aligator. Achou que a bola ia passar direto, dá o tapa na bola “oreiudo”. Em relação ao jogo, o Palmeiras amassou o Corinthians fisicamente. Se tivesse um pouco mais de responsabilidade, tinha feito uns quatro ou cinco. A verdade é essa”, disse inicialmente.

Neto, no entanto, voltou a brincar com o resultado da partida. Ele elogiou o treinador do Corinthians, António Oliveira.

“Agora, não saber que enfrenta um rival que tem uma força incrível… Um rival que tem António Oliveira, que modificou a forma de jogar desses pé de rato, com mais vontade… O que o Corinthians fez, olha só, dia 18 de fevereiro tem que ser o dia do Corinthians, tem que ser feriado em São Paulo”, completou.

O Corinthians, afinal, volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), pela Copa do Brasil, contra o Cianorte. Já o Palmeiras terá o Mirassol, em casa, no sábado (24), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

