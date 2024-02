Pedro Certezas detona elenco do Botafogo, pede saídas e dispara: ‘sempre vai arranjar um jeito de dar vexame’

Pedro Certezas é torcedor ilustre do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução/ Twitter) Jogada10 Jogada10

A derrota do Botafogo para o Vasco, no último domingo (18), por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, ainda dói nos torcedores alvinegros. E um deles, o influenciador Pedro Certezas utilizou as redes sociais para criticar o atual elenco do Glorioso.

Ele inicialmente ressaltou que o grupo tem bons nomes, no entanto, não passa confiança aos torcedores. Certezas, aliás, lembrou a temporada passada que o Glorioso perdeu o título brasileiro mesmo após ter grande folga na liderança.

“O Botafogo no papel é um elenco bom, com bons nomes. Fora do papel é derrotado e não passa nenhuma confiança. O torcedor nunca vai acreditar enquanto tiver resquícios de 2023. Parece que ano passado não terminou e o time sempre vai arranjar um jeito de dar vexame. Surreal”, postou.

O jornalista, afinal, ainda disse que espera o pior do time no próximo duelo, contra o Aurora, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

“O Botafogo vai conseguir se complicar contra o poderoso Aurora pela Libertadores, incrível. Como que pode fazer merda atrás de merda assim? Defesa tenebrosa, time inconsistente, sem vontade. Parece que 2023 continua, que loucura”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.