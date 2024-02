De La Cruz assume nova função no Flamengo

De La Cruz deve atuar como segundo volante no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /Flamengo) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira (20/02), às 21h30, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. Gerson é um dos desfalques confirmados do jogo. Portanto, De La Cruz vai precisar desempenhar uma função diferente em campo.

Afinal, Gerson teve uma infecção renal no último domingo (18/02) e precisou ser internado no hospital. O camisa 20 deve receber alta nesta terça-feira (20/02), mas ainda precisa realizar novos exames e está cortado da partida diante do Boavista.

Nova posição no Flamengo

Assim, De La Cruz deve atuar como segundo volante no Maracanã. O uruguaio cumpriu esta função muitas vezes no River Plate, mas nunca havia jogador nesta posição pelo Flamengo. O meio-campista vem sendo utilizado como meia-direita neste começo de temporada.

Com De La Cruz de segundo volante, Luiz Araújo inicia aberto pela ponta-direita. O atacante teve uma boa atuação na última quinta-feira (15/02) e deve ser utilizado por Tite mais uma vez. É possível que Igor Jesus também comece como titular. Afinal, Pulgar está com virose e é dúvida para partida.

De La Cruz é um dos reforços do Flamengo para 2024. O uruguaio estava no River Plate desde 2017 e custou U$16 milhões (R$77 milhões) aos cofres rubro-negros. O meio-campista de 26 anos tem contrato no clube até dezembro de 2028 e vem participando deste início do Campeonato Carioca.

