Vasco ainda busca um atacante no mercado e analisa nomes uruguaios

O Vasco ainda está de olho no mercado em busca de novos jogadores a 17 dias da janela de transferências fechar . Uma das suas prioridades é a contratação de um atacante, que jogue prioritariamente pelo lado esquerdo. Assim, o Cruz-Maltino identificou em Carlos de Pena um potencial reforço. O clube ainda sonha com a chegada de Luciano Rodríguez.

Carlos De Pena defende o Internacional desde 2022, quando chegou por empréstimo. O Gigante da Colina fez uma consulta junto ao Colorado, na última segunda-feira (19). Em um primeiro momento, o clube gaúcho viu com bons olhos negociá-lo. Um desfecho positivo depende da aprovação do atleta e avanço nas tratativas.

A apuração do Jogada10 aponta que o Inter possui 50% dos direitos econômicos do jogador e os demais 50% são do Dínamo de Kiev. Por sinal, o Colorado lhe contratou em definitivo em 2023 e o vínculo expira no fim deste ano. Com isso, o ideal é que ocorra uma venda. Um empréstimo teria uma maior probabilidade, caso houvesse uma renovação de contrato.

Carlos de Pena é um meio-campista de origem, com capacidade de construir jogadas. Apesar disso, atua também como um ponta-esquerda e já foi até utilizado na lateral esquerda no Internacional.

Velho interesse do Vasco

O Jogada10, aliás, entrou em contato com o estafe do uruguaio, que negou um contato recente do Vasco. De Pena já esteve próximo de atuar pelo Cruz-Maltino, exatamente em 2022. Ele possuía um pré-acordo com o clube carioca, mas algumas interferências atrapalharam a conclusão do negócio.

Em seguida, o Colorado demonstrou interesse em sua contratação. Na época, o treinador da equipe era Alexander Medina. O comandante é ex-jogador e atuou junto com Carlos no Nacional, do Uruguai, e conseguiu convencê-lo a atuar na equipe gaúcha. De Pena perdeu espaço no Inter a partir da segunda metade da última temporada. Em 2024, o jogador uruguaio já disputou cinco das nove partidas da equipe.

Sonho distante

Outro atleta que segue na mira é Luciano Rodríguez. No entanto, é um alvo distante, pois é um jovem atacante com destaque internacional pela seleção de base do Uruguai. Afinal, ele se sobressaiu no Sul-Americano Sub-20, sendo o goleador máximo e garçom, além de líder em participações em gols, em 2023. Bem como o título do Mundial da categoria e do Campeonato Uruguaio pelo Liverpool. Neste último caso, teve desempenho fundamental.

Já nesta temporada, voltou a chamar atenção pelo Pré-Olímpico, sendo o artilheiro, com cinco gols. Tal frequente rendimento despertou o interesse de clubes europeus. Desse modo, a concorrência para fechar com o jogador é grande.

Consequentemente, o Liverpool do Uruguai, estabeleceu um valor mínimo de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual) para negociá-lo. Isso por parte dos seus direitos econômicos. O Gigante da Colina chegou a ter uma reunião com os dirigentes do clube que é dono do seu passe, mas a 777 Partners entende que o atleta se encaixa no seu perfil ideal de contratações, mas a pedida é abusiva. O River Plate, da Argentina, e o Feyenoord, da Holanda, já abriram negociações por Luciano, mas sem um desfecho positivo.

Tentativas frustradas do Vasco

O Cruz-Maltino chegou a iniciar tratativas por dois nomes para o ataque. Tratam-se de Breno Lopes e Pedro Henrique. As conversas tiveram certa evolução inicial, mas não houve um acerto. No primeiro caso, o Vasco recebeu aval do jogador e seu estafe. O Palmeiras via com bons olhos negociar o atleta e esperava um acordo entre as partes para abrir tratativas com o clube carioca.

No entanto, Breno ficou em dúvida sobre uma mudança de ares e optou por permanecer no Alviverde. Já a situação com Pedro Henrique, o Gigante da Colina conseguiu um acordo com o atacante. Porém, as suas ofertas não agradaram ao Colorado. Por fim, o jogador fechou com o Corinthians.

