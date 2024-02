Jornal espanhol coloca Di María e Lamela na mira do São Paulo

Lamela tem 15 jogos pelo Sevilla na temporada - (crédito: Foto: Cristina Quicler/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O São Paulo voltou a movimentar os jornais internacionais nesta terça-feira (20). Isso porque, de acordo com o jornal ‘As’, da Espanha, o Tricolor Paulista estaria monitorando o argentino Erick Lamela para substituir James Rodríguez. O colombiano está negociando sua rescisão de contrato com o Soberano e o clube gostaria de ter outro nome de impacto no elenco.

A iminente saída de James Rodríguez vai abrir um espaço de estrangeiro no elenco do São Paulo. Lamela tem contrato com o Sevilla até o fim de junho. Assim, o jogador poderia chegar de forma gratuita, com o Tricolor precisando arcar apenas com salário e luvas.

Contudo, o ‘As’ destaca que Lamela vive seu pior momento no clube espanhol. Apesar de ser um dos heróis na conquista da Europa League na temporada passada, o argentino vem sofrendo com lesões e ainda não conseguiu engrenar na temporada.

Conforme apurou o Jogada10, o São Paulo tem conhecimento da situação de Lamela no Sevilla, mas não fez nenhum contato pelo meio-campista.

Revelado nas categorias de base do River Plate, Erik Lamela foi logo vendido, em 2011, para a Roma, onde permaneceu por duas temporadas. Depois, foi comprado por 30 milhões de euros pelo Tottenham, clube pelo qual mais jogou na carreira: 256 vezes. Em 2021, saiu a custo zero para o Sevilla. Nesta temporada, o argentino jogou 15 partidas, marcando dois gols e registrando uma assistência.

Lamela seria ‘plano B’ do São Paulo

Contudo, Lamela seria o ‘plano B’ do Tricolor Paulista para substituir James Rodríguez. Isso porque o jornal também coloca Di María como principal alvo do São Paulo para chegar para o lugar do colombiano. O argentino está em reta final de contrato com o Benfica e também ficará livre em junho.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente Julio Casares confirmou que ouviu os boatos sobre Di María, mas também falou que não existe nada. Entretanto, ressaltou que o futebol é dinâmico.

“É, o Di María apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora, o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro”, falou o mandatário.

