Liverpool perde atacante por lesão grave no joelho

O técnico Jürgen Klopp anunciou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o atacante Diogo Jota vai desfalcar o Liverpool por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo sofrida no último fim de semana, na goleada por 4 a 1 sobre o Brentford, pela Premier League. Assim, o jogador vai ficar fora por alguns meses.

“Aí nós temos o Diogo, com um problema no joelho. Ele está fora. Com ele, será obviamente algo de meses”, lamentou o técnico dos Reds.

Diogo Jota lesionou-se no fim do primeiro tempo, quando o placar estava 1 a 0 para o Liverpool, gol de Núñez e assistência do próprio português, que saiu de maca. No entanto, a lesão o fez ser substituído em seguida por Salah, que também viria a marcar na vitória.

Klopp comentou a lesão de Diogo Jota quando falava sobre os inúmeros desfalques do Liverpool para o confronto desta quarta-feira diante do Luton Town, pela Premier League. O treinador já projetava também o importante duelo contra o Chelsea no próximo domingo, na final da Copa da Liga Inglesa.

LIVERPOOL COM MUITOS DESFALQUES

A lista de desfalques é grande. Além de Jota, os Reds não poderão contar com o goleiro Alisson, o lateral-direito Alexander-Arnold e o meia Szoboszlai. Por fim, Curtis Jones sofreu uma lesão no tornozelo também contra o Brentford e não encara o Luton Town.

“A situação não é boa, definitivamente. Gostaria de sentar aqui e falar que não temos problemas, mas é óbvio que temos alguns. O Alisson está fora, com uma lesão muscular que não sabemos quanto tempo vai levar”, acrescentou Klopp.

O Liverpool lidera a Premier League com 57 pontos, dois a mais que o Arsenal. O atual tricampeão Manchester City vem em terceiro com 53. No entanto, tem uma partida a menos.

