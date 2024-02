Igor Coronado é apresentado no Corinthians: ‘Vou justificar porquê me contrataram’

Igor Coronado é apresentado no Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução Youtube Corinthians TV) Jogada10 Jogada10

O Corinthians apresentou, nesta terça-feira (20), o meia Igor Coronado. O jogador chega ao Parque São Jorge após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e ser contratado sem custos ao Timão. Contudo, o atleta terá sua primeira experiência no futebol brasileiro, mesmo sendo da terra canarinha.

“Minha carreira está sendo inversa como brasileiro. Iniciei fora do Brasil, muito novo, meus pais saíram para trabalhar na Inglaterra e segui com eles aos 12 anos. Todo jogador busca o melhor, porém o início da minha carreira não foi nada fácil. Graças ao suporte que tive e ao meu trabalho segui sonhando e acreditando. Tive altos e baixos, mas nos últimos anos cresci cada vez mais e cheguei aqui para justificar o motivo pelo qual fui contratado. Vou tentar dar meu máximo para justificar o porquê o Corinthians me contratou”, falou Igor Coronado.

Contudo, um assunto que gerou polêmica em sua chegada acabou sendo o investimento do Corinthians pelo jogador. Afinal, Igor Coronado chega ao Timão com 31 anos, após passar anos no mundo árabe, onde as cifras são mais altas.

“Entendo completamente as críticas. Isso faz parte do mundo do futebol. Mas a gente como jogador profissional vai buscar sempre o melhor para a gente e para a nossa família. Sonhamos em ajudar quem temos por perto. Meu início não foi fácil, batalhei e hoje estou aqui. Agradeço muito a Deus. Não posso me sentir envergonhado do que busquei, valores altos, médios, não é um assunto que cabe a mim tocar. Estou aqui para mostrar meu futebol e para mostrar que valho à pena. Vou tentar mostrar dentro de campo o motivo que estou aqui”, completou.

Igor Coronado corre para estar apto o mais rápido no Corinthians

Por fim, o meia não escondeu a ansiedade de defender logo o Corinthians. Ao contrário de Pedro Henrique e Matheus França, que chegaram junto com o atleta, mas já fizeram sua estreia, Igor deve levar mais um tempo. O jogador vem trabalhando em dois períodos para estar apto o mais rápido possível. Além disso, explicou a escolha pela camisa 77.

“Estou trabalhando bastante em dois períodos. Primeiro dia, hoje, que acabei inserido em um grupo. Mas estou pressionando um pouquinho os preparadores físicos para estar em campo. Essa semana continuo à parte para segunda-feira ser inserido 100% com o grupo. Eles têm os dados que estudam, no dia a dia vamos vendo se dá para mudar. Mas sobre o número 77, sei que é um ano histórico no clube e é um número que usei no passado, iniciei bem no Ittihad com esse número”, finalizou o meia.

