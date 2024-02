Vasco anuncia a renovação de contrato de Vegetti

Vegetti passou por um momento de jejum de gols no Vasco, mas recentemente voltou a marcar - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou a renovação contratual de Vegetti, nesta terça-feira (20). O novo vínculo do centroavante argentino com o Cruz-Maltino valerá até o fim de 2025. Inclusive, no acordo, há uma nova possibilidade de ampliação de contrato se metas no vínculo forem alcançadas.

Já haviam conversas entre o clube e o jogador para estender o vínculo. Isso porque a diretoria entendia que era fundamental uma valorização ao atleta. Especialmente com um aumento salarial pelo seu rendimento impactante, que contribuiu para a permanência do Gigante da Colina na Série A.

O prazo estipulado, inclusive, para concluir as negociações era o final de 2023. No entanto, as conversas acabaram travando, já que a 777 Partners optou por demitir o antigo diretor de futebol do clube, Paulo Bracks. Tal situação causou um desconforto em Vegetti pela promessa não cumprida. Após Alexandre Mattos assumir o cargo e finalizar outras prioridades, retomou as tratativas.

Vegetti entra em má fase no Vasco

O desempenho de Vegetti nos primeiros jogos do Vasco em 2024 tornou-se uma preocupação. Isso porque ele não demonstrou o mesmo rendimento da temporada passada. Especialmente ao desperdiçar algumas oportunidades de marcar, algo que não havia apresentado antes. A justificativa para tal cenário foi uma fissura na costela.

A lesão ocorreu ainda no período de pré-temporada. Mais especificamente no segundo amistoso, a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Maldonado, no torneio Série Rio de la Plata. Neste período, Vegetti engatou uma sequência de oitos jogos sem conseguir anotar gols. Esta escrita negativa foi quebrada no último compromisso, a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo. Na ocasião, o argentino marcou duas vezes e assumiu a artilharia da equipe no ano.

Desempenho impactante em 2023

O centroavante foi uma das contratações da segunda janela de 2023 que renderam mais rápido, tanto como Medel e Paulinho. O jogador teve um desempenho impactante, pois conseguiu marcar dez gols e dar uma assistência em 21 partidas.

