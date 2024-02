Messi doa réplica da oitava Bola de Ouro para o Barcelona

Messi doa réplica da bola de ouro para museu do Barcelona - (crédito: Foto: Twitter @InterMiamiCF) Jogada10 Jogada10

Messi saiu do Barcelona, mas o craque aparenta nunca ter deixado a equipe espanhola. Isso porque o argentino decidiu doar uma réplica da sua oitava bola de ouro para o museu do clube catalão. O atacante foi premiado em outubro de 2023, sendo eleito pela oitava vez o melhor jogador do mundo.

Contudo, esta acabou sendo a primeira vez que Messi ganhou uma bola de ouro sem defender o Barcelona. Na ocasião, o craque estava com a camisa do PSG. Mas o que pesou para a escolha foi sua ótima campanha com a Argentina na Copa do Mundo, onde se sagrou campeão mundial.

Assim, mesmo sem defender o Barcelona, o atacante fez questão de enviar uma réplica ao Barcelona. Ela será exibida com as outras sete que adornam o museu do clube.

Em 2024, Messi também conquistou o prêmio ‘Fifa The Best’. Contudo, o astro ainda não informou se também vai doar uma réplica do prêmio para o Barcelona. Atualmente, ele defende o Inter Miami ao lado de outros jogadores que também passaram pela Catalunha. Casos de Luis Suárez, Jordi Alba e Sérgio Busquets.

