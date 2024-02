Vasco regulariza Sforza, que já pode estrear contra o Volta Redonda

Vasco finalizou a regularização de Sforza junto a CBF e Ferj - (crédito: Reprodução / CBF) Jogada10 Jogada10

O reforço mais recente do Vasco, o volante Juan Sforza, já está disponível para estrear. Isso porque o argentino foi regularizado pelo clube no BID da CBF e no Bira da Ferj. Com isso, ele pode entrar em campo, tanto pelo Estadual, como em competições nacionais.

A tendência é a de que o jogador faça seu primeiro jogo com a camisa cruz-maltina já no próximo sábado (24). E o time do Vasco enfrentará o Volta Redonda, às17h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A propósito, há a possibilidade de Ramón escalar um time misto ou alternativo neste duelo pela décima rodada do Carioca. Afinal, na semana seguinte, a equipe vai estrear na Copa do Brasil, quando enfrentará o Marcílio Dias. O confronto ocorrerá no estádio Doutor Hercílio Luz, às 21h30, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (27).

Sforza dependia somente dos exames médicos para ser confirmado como a oitava contratação do Vasco para a temporada. O anúncio ocorreu na última segunda-feira (19). Ele utilizará a camisa 20 e já havia assinado contrato até o fim de 2028, antes mesmo de chegar ao Brasil. Isso porque, Juan estava com a seleção da Argentina sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico entre janeiro e fevereiro, na Venezuela.

O atleta, de 22 anos, inclusive, foi um dos destaques do time albiceleste e teve boa atuação individual já na última partida do quadrangular final. Exatamente no clássico com o Brasil, quando levou a melhor nos seis embates diretos com Endrick.

Vasco e torcida criam expectativa com a chegada do volante

Vale ressaltar que Sforza chega ao Cruz-Maltino cercado de expectativa. Primeiro pelo alto valor, já que o clube desembolsa cinco milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação atual). Além da personalidade e grande sequência de jogos mesmo com a pouca idade.

Isso porque ele acumula mais de 100 partidas pelo time profissional do Newell’s com apenas 22 anos, por sinal, sendo capitão em algumas oportunidades. O volante demonstra também essa liderança em suas convocações para todas as equipes das categorias de base da seleção da Argentina. O Gigante da Colina tinha urgência em regularizá-lo para o clássico com o Botafogo, vencido por 4 a 2, no último domingo (18), mas sem sucesso.

