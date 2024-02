Conselho do Flamengo vota patrocínio de R$ 10 milhões para a manga

Flamengo deve ter um novo patrocinador a partir da próxima quinta-feira (22) - (crédito: - Foto: Divulgação / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Conselho Deliberativo do Flamengo votará, na noite da próxima quinta-feira (22), um novo patrocinador. Assim, caso aconteça a aprovação, a rede social Kwai, representada no Brasil pela empresa Joyo Tecnologia Brasil LTDA, exibirá sua logomarca na manga do uniforme da equipe profissional. A informação é do portal ‘ge’.

O contrato proposto, portanto, prevê pagamento de R$ 10 milhões por um contrato válido até dezembro de 2024. Dessa forma, a camisa rubro-negra passaria a valer cerca de R$ 214,3 milhões. Dos patrocinadores atuais, apenas o BRB tem contrato trimestral.

Na última segunda-feira (19), o Conselho Deliberativo também aprovou o contrato de cinco anos com a Brax. Nesse sentido, a marca irá explorar as placas de publicidade do estádio entre 2025 e 2029, no valor de R$ 330 milhões.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira (20), para medir forças com o Boavista pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Por fim, o confronto acontece no Maracanã e pode recolocar os comandados de Tite na liderança da competição e carimbar a vaga na semifinal do Carioca.

Confira a lista de patrocínios da camisa do Flamengo

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões/3 meses

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

