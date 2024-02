Santiago Bernabéu terá área super VIP inovadora

Santiago Bernabéu é um dos estádios mais modernos do mundo - Foto: Divulgação/Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

Um dos estádios mais icônicos do futebol mundial prepara mais uma novidade para os fãs. Após três anos de reforma, o Santiago Bernabéu foi reinaugurado em dezembro e agora se prepara para uma novidade especial: o Skybar, um setor super VIP que promete ser um novo ‘point’ de Madri. Com bares, palcos e até uma discoteca, este espaço moderno está sendo construído no terraço do estádio, com uma área de 700 metros quadrados.

O Skybar, planejado para ser concluído em abril, será dividido em quatro zonas distintas. A área central oferecerá uma vista completa do campo e se transformará em um camarote de luxo nos dias de jogo, com 200 assentos exclusivos. Nas extremidades, haverá restaurantes e uma discoteca. Além disso, dois terraços de 250 metros quadrados cada contarão com quiosques e outras atrações para os frequentadores.

O projeto, conduzido pelo estúdio de interiorismo ‘Room 1804’, é uma peça chave nas obras do Real Madrid. Com a ambição de ser o melhor estádio do mundo, a estrutura moderna e coberta da discoteca será um destaque ousado. Nos dias de jogo, o som ambiente das arquibancadas predominará, preservando a atmosfera futebolística.

Dessa maneira, a proposta ousada e moderna é parte de uma estratégia do Real Madrid para impulsionar receitas e proporcionar experiências únicas aos torcedores. Por fim, a inauguração coincidirá com o show de Taylor Swift, em 30 de maio, que vai marcar uma nova era no Santiago Bernabéu.

