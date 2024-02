Dupla Fla-Flu garante grama natural se vencer licitação do Maracanã

Dois dos três concorrentes prometeram gramado natural em caso de vitória na licitação do Maracanã - (crédito: - Foto: Divulgação Twitter/Maracanã) Jogada10 Jogada10

Um dos assuntos mais comentados sobre o Maracanã neste início de temporada é o estado do gramado, que tem apresentado problemas. Alguns jogadores e treinadores criticaram a conservação do campo do estádio mais importante do Rio de Janeiro. No momento, há três concorrentes para a licitação e dois deles ressaltaram que pretendem seguir com a grama natural.

O Governo tem analisado as impugnações, algo que já está em atraso. Nesse sentido, o próximo passo é a abertura das propostas técnicas lacradas. Desde 2019, o estádio é administrado por Flamengo e Fluminense, e a dupla foi beneficiada por seguidas renovações automáticas de Termo de Permissão de Uso sem concorrência pública.

No fim do ano passado, o Vasco chegou a se candidatar, mas logo desistiu por compreender que a licitação estava direcionada para a dupla de arquirrivais. O Consórcio Fla-Flu e a Arena 360, duas das três concorrentes, garantiram investimentos e campo com gramado natural, de acordo com informações do portal ‘ge’. Por outro lado, o Consórcio Maracanã para Todos, do Vasco e da WTorre, ressaltou que seguirá com a proposta em sigilo.

Justificativas recentes

Em dezembro, dois megashows foram realizados no Maracanã, da cantora Ivete Sangalo e do ex-Beatles Paul McCartney. Essa foi uma das justificativas do atual Consórcio para a atual situação do gramado, entretanto prometeu melhorias até o fim deste mês.

Outro concorrente é o grupo Arena 360, que administra o Mané Garrincha. Vale destacar que eles também enfrentaram pelo estado do gramado na partida do Atlético-MG contra o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro no último final de semana.

Por fim, a WTorre, que tem parceria com o Vasco no processo, se envolveu em longa briga com o parceiro Palmeiras, que optou por deixar de jogar no Allianz enquanto não houver melhorias no campo sintético.

