Victor Sá, do Botafogo, está na mira de time russo

Victor Sá tem oito jogos na temporada pelo Botafogo, mas ainda não marcou. - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo pode ganhar mais um problema para a temporada 2024. O Krasnodar, da Rússia, está de olho no ponta Victor Sá e pode fazer proposta ainda esta semana.

A informação é do jornal do próprio país europeu, “Sport-Express”, divulgada nesta terça-feira (20). A publicação lembra que a janela do mercado russo se encerra na quinta (22).

Com isso, é possível que o Botafogo receba uma proposta até a citada data. O jogador chegou ao Glorioso em 2022 e, segundo o “Transfermarkt”, tem contrato até dezembro de 2025.

LEIA MAIS: Botafogo se encaminha para sexta estreia em Libertadores; relembre todas

Victor Sá tem dez gols e oito assistências em 92 partidas pelo Glorioso. Em 2024, foi titular em seis oportunidades e entrou no decorrer de outros dois jogos, ainda sem participação em gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.