Napoli x Barcelona: escalações e onde assistir

Napoli e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. O duelo no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália, marca a estreia do técnico Francesco Calzona no comando da equipe italiana.

Como chega o Napoli

A equipe não faz uma grande temporada e apesar de ter garantido a classificação para as oitavas de final da Champions, o time caiu de rendimento e perdeu posições no Campeonato Italiano. Dessa maneira, o clube optou em demitir Walter Mazzari, que estava no cargo desde novembro do ano passado, e confirmou a chegada do técnico Francesco Calzona.

Além disso, a boa notícia para Francesco Calzona em seu início de trabalho fica por conta do retorno do atacante Victor Osimhen, que voltou após a disputa da Copa Africana de Nações com a seleção da Nigéria. Ao mesmo tempo, o treinador não terá baixas e tem todo o elenco à disposição.

Como chega o Barcelona

O Barça também vive uma temporada irregular e busca na Champions uma oportunidade para salvar a passagem do técnico Xavi no comando da equipe. Isto porque os culés foram eliminados da Supercopa da Espanha e na Copa do Rei, além de estarem longe do título no Campeonato Espanhol.

Dessa maneira, o clube aposta todas as suas fichas nesta fase eliminatória da Champions. Para isso, o técnico Xavi tem uma boa notícia: o retorno de João Félix. Por outro lado, Ferran Torres, Sergi Roberto, Alex Balde e Marcos Alonso serão desfalques na partida desta quarta-feira.

Ciao, Napoli! ????????????@Herno_official | #FormalWearPartner ???? pic.twitter.com/opfLudlICO — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2024

Napoli x Barcelona

Oitavas de final da Champions – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 21/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Leo Ostigard e Pasquale Mazzocchi; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Traorè; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e João Cancelo; Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Vitor Roque e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Onde assistir: TNT e HBO Max

