Vasco empresta atacante Cauã Paixão para o América-RN

Cauã Paixão (direita) comemora seu gol diante do Sampaio Corrêa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco acertou o empréstimo do atacante Cauã Paixão ao América-RN. Nesta terça-feira (20), o próprio clube potiguar confirmou a chegada do atleta via redes sociais.

Veja o anúncio

Cauã Paixão é do Mecão! ?????????? O atacante, de 19 anos, formado nas categorias de base do Vasco da Gama, é o novo contratado do Orgulho do RN. O reforço tem 4 gols no ano, sendo 3 pela Copa São Paulo e 1 pela equipe principal do Vasco no Campeonato Carioca, e chega por empréstimo… pic.twitter.com/cfUgVNNsET — América-RN (@AmericaFCNatal) February 20, 2024

Cauã tem 19 anos e é tratado como jogador promissor no Vasco. Revelado no clube, ele atuou nos dois primeiros jogos oficiais do ano, quando o time principal estava em pré-temporada no Uruguai.

LEIA MAIS: Vasco regulariza Sforza, que já pode estrear contra o Volta Redonda

O atacante, inclusive, marcou um gol – seu primeiro como profissional. Foi no empate (3 a 3) contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada. Em 2023, em situação semelhante, também jogou duas partidas, contribuindo com uma assistência.

Com sua saída, o Vasco fica apenas com Pablo Vegetti e Rayan como opções para a posição de centroavante. Rayan, de 17 anos, participou de quatro partidas, tendo marcado um gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.