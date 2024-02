Aurora x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tiquinho é a principal esperança de gols do Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Está chegando a hora da estreia do Botafogo na Libertadores. Nesta quarta (21), o Glorioso, enfim, dará o pontapé inicial rumo ao sonho da Glória Eterna. São sete anos longe da principal competição do continente.

Em jogo contra o Aurora-BOL, que acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Félix Capriles, a 2.558 metros do nível do mar, em Cochabamba, pela ida da segunda fase da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido nas seguintes plataformas/emissoras: ESPN/Star+, Globoplay e site do Ge.

Como chega o Aurora

A equipe da casa chega após apenas dois jogos na temporada, exatamente os que valiam pela primeira fase da Libertadores. Os Celestes eliminaram o Melgar (PER) com uma vitória e um empate.

E para o jogo contra o Fogão, possuem dois desfalques, visto que o zagueiro Robles e o atacante Blanco foram expulsos no jogo da volta contra os peruanos.

Luís Barboza é quem deve atuar na zaga, enquanto lá na frente a tendência é que a vaga seja ocupada pelo brasileiro Serginho, de 39 anos.

Como chega o Botafogo

O Botafogo chega bastante pressionado para a estreia na Libertadores. A equipe carioca vem de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e o técnico Tiago Nunes balança.

Neste período foram duas derrotas, ambas contra arquirrivais: Flamengo (1 a 0) e Vasco (4 a 2), o que piorou a situação do time na tabela do Carioca, já não dependendo mais de si para avançar.

Quanto a desfalques, são os mesmos em relação ao jogo contra o Vasco. Luiz Henrique e Jeffinho estão lesionados e ainda não estão aptos a ir a campo, assim como John, Rafael, Pablo e Patrick de Paula.

Gregore, volante recém-contratado, não foi relacionado para o duelo. Marçal, ausente desde o dia 30 de janeiro, aparece na lista e pode surgir na equipe.

AURORA X BOTAFOGO

Segunda fase da Libertadores (ida)

Data: 21/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)

Aurora: Akologo; Amarilla, Barboza e Luís Barboza; Ballivián, Alaniz, Sejas e Jair Torrico; Dario Torrico, Reinoso e Serginho. Técnico: Mauricio Soria

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Marçal); Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: Alan Sandoval (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

