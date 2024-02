Porto x Arsenal: escalações e onde assistir

Jogadores do Arsenal durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Arsenal - (crédito: Foto: Divulgação/Arsenal) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar em mais uma partida das oitavas de final da Champions nesta quarta-feira (20). Porto e Arsenal se enfrentam às 17h, no Estádio do Dragão, casa do clube português. O jogo da volta está marcado para o dia 12 de março, em Londres.

Como chega o Porto

Em uma temporada irregular e com questionamentos ao trabalho do técnico Sergio Conceição, o Porto encara uma das potências da Premier League para tentar seguir vivo na Champions. Em sua partida mais recente, o Porto venceu o Estrela Amadora por 2 a 0, no Estádio do Dragão, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Português, no qual aparece na terceira posição, com 48 pontos, sete a menos que o líder Benfica.

Ao mesmo tempo, o Porto não poderá contar com Marcano, Zaidu e Taremi, todos lesionados. Além disso, a expectativa é que o brasileiro Evanilson seja a referência da equipe no ataque.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal faz mais uma grande temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta. Além de estar vivo na briga pelo título da Premier League, os Gunners têm o sonho de conquistar uma inédita Champions. O máximo que o time conseguiu na principal competição de clubes do planeta foi um vice-campeonato na única final que eles disputaram na temporada 2005/2006.

No entanto, o técnico Mikel Arteta precisa fazer alterações na equipe, uma vez que o time enfrenta uma série de desfalques. Partey, Timber e Zinchenko, lesionados, estão fora do jogo, enquanto Gabriel Jesus, Vieira e Tomiyasu aparecem como dúvida.

Porto x Arsenal

Oitavas de final da Champions – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 21/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otavio e Jorge Sánchez; Varela, Nico González e Wenderson Galeno; Pepê, Mehdi Taremi e Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Arsenal: Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jacob Kiwior; Declan Rice, Odegaard e Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Dennis Higler (NED)

Onde assistir: Space e HBO Max

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.