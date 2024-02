James Rodríguez se desculpa e deve ser reintegrado no São Paulo

James surpreendeu e se desculpou com diretoria e elenco - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

Uma grande reviravolta abalou o São Paulo nesta terça-feira (20). O colombiano James Rodríguez, que estava de saída do clube, conversou com a diretoria tricolor e deverá ser reintegrado ao elenco profissional. Ele se desculpou com a cúpula são-paulina e com o grupo, afirmando que voltou atrás em sua decisão de deixar o clube. Ele já conversava com outros clubes, mas mudou de ideia e não irá mais sair.

Mais informações em instantes.

