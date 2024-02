Inter de Milão vence Atlético de Madrid e abre vantagem nas oitavas da Champions

Inter de Milão foi superior ao Atlético de Madrid durante os 90 minutos e garantiu a vitória no jogo de dia - (crédito: - Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Com o San Siro lotado, a Inter de Milão pressionou e bateu o Atlético de Madrid por 1 a 0 com gol de Arnautovic, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. O jogador teve boas chances de abrir o placar, porém só conseguiu estufar a rede na terceira tentativa diante da boa exibição da defesa dos Colchoneros.

O confronto de volta está marcado para o dia 13 de março, às 17h (de Brasília), no Metropolitano, em Madrid. A equipe italiana conseguiu um bom resultado e agora pode empatar na Espanha para garantir a vaga.

Amarrado e sem inspiração

Nos primeiros vinte minutos, as equipes tiveram muita dificuldade para acertar o último passe e conseguir construir jogadas de perigo. Prevaleceu a imprecisão e um certo nervosismo, o que fez com que o confronto ficasse amarrado no meio de campo.

Sem direção

As melhores chances dos primeiros quarenta e cinco minutos saíram dos pés de Lautaro Martínez. Assim, o argentino incomodou a defesa dos Colchoneros com boa movimentação na frente. Na primeira delas, Barella avançou pela direita e cruzou na área. O atacante cabeceou no meio do gol e facilitou a vida de Oblak.

Ainda no primeiro tempo, Marcus Thuram aproveitou o erro de De Paul e avançou. Novamente, Lautaro apareceu bem na frente do goleiro, mas chutou fraco e sem direção. No fim, Thuram arriscou, enquanto Oblak defendeu em dois tempos.

Inacreditável

Na volta do intervalo, a Inter de Milão teve duas chances seguidas de abrir o placar, mas pecou novamente na finalização. Dimarco virou o jogo pela esquerda e encontrou Arnautovic, que se esticou todo e, por pouco, não conseguiu estufar a rede. O camisa 8 fez outra boa jogada ao tabelar por dentro, entretanto finalizou mal na pequena área.

Tanto bate… até que fura

Os donos da casa seguiram na pressão e, enfim, conseguiram abrir o placar. Para explodir o San Siro, Carlos Augusto recuperou e a bola sobrou para Lautaro Martínez. Dessa forma, o argentino chutou a gol e no rebote, Arnautovic aproveitou e estufou a rede.

Nos últimos dez minutos, o Atlético de Madrid foi para o desespero na tentativa do empate. Por fim, a melhor chance saiu dos pés de Samuel Lino, que ajeitou de longe e finalizou bem perto do gol de Sommer.

Oitavas de final da Champions

(Jogos de ida)

Terça-feira (13/2)

Copenhague 1×3 Manchester City

RB Leipzig 0x1 Real Madrid

Quarta-feira (14/2)

PSG 2×0 Real Sociedad

Lazio 1×0 Bayern de Munique

Terça-feira (20/2)

PSV 1 x 1 Borussia Dortmund

Inter de Milão 1 x 0 Atlético de Madrid

Quarta-feira (21/2)

Porto x Arsenal – 17h

Napoli x Barcelona – 17h

