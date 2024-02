Bruno Gomes é apresentado e celebra volta ao Internacional: ‘Um sonho’

Bruno Gomes assinou por quatro anos com o Inter - (crédito: ricardo duarte) Jogada10 Jogada10

Anunciado como reforço do Internacional na última sexta-feira, o volante Bruno Gomes falou pela primeira vez como atleta colorado nesta terça-feira. Em coletiva de apresentação, o jogador de 22 anos celebrou o retorno ao time de Porto Alegre e afirmou “ser um sonho”.

“Sempre foi um sonho jogar no Inter. Quando recebi as ligações do Magrão e do Coudet, falei com a minha esposa e nós sentíamos que eu deveria voltar, minha história por aqui não havia terminado. Espero poder retribuir o carinho nesta segunda passagem”, declarou Bruno Gomes.

Em sua primeira passagem pelo Inter, em 2022, Bruno ficou apenas meia temporada e entrou em campo somente uma vez. Desta vez, contudo, o jogador espera fazer diferente e mostrar o bom futebol apresentado no Coritiba, que quase o levou ao Fortaleza. O volante tinha acerto com o Leão do Pici, mas voltou atrás após o interesse colorado.

Sobre suas características, Bruno Gomes afirmou que gosta de jogar com segundo volante, mas também pode atuar como primeiro homem do meio-campo. O atleta destacou também os passes longos e a finalização como qualidades.

“Como segundo volante, consigo ter presença tanto na parte ofensiva, quanto na defensiva, além de boa finalização. Também gosto de atuar de 5 (primeiro volante), já que em um time que gosta de propor o ritmo da partida, posso jogar de frente para o gol, quebrando linhas”, afirmou.

