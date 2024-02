PSV e Borussia Dortmund empatam e deixam vaga nas quartas da Champions League em aberto

PSV e Borussia Dortmund sonham com bicampeonato da Champions League - (crédito: Foto: John Thys/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A decisão ficou para o jogo de volta. Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2023/24, PSV e Borussia Dortmund empataram em 1 a 1. Donyell Malen abriu o placar para os alemães, mas Luuk de Jong, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual no Philips Stadion, em Eindhoven.

Dessa forma, com o resultado, a situação fica completamente indefinida em busca da vaga nas quartas de final. O jogo de volta acontecerá no dia 13 de março, no Signal Iduna Park, em Dortmund, e quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate, independente do número de gols, a partida irá para a prorrogação.

Lei do ex

Em um primeiro tempo equilibrado, o time alemão foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. E se a chamada “lei do ex” é comum no Brasil, ela se fez presente também na Holanda. Aos 23, Sabitzer entregou para Malen, que fez jogada individual e arriscou chute forte. A bola desviou na marcação e morreu no fundo das redes. Autor do gol, o camisa 21 do Borussia Dortmund foi revelado pelo PSV e não comemorou em respeito.

Empate polêmico

Precisando do empate, o PSV voltou com tudo do intervalo e logo chegou ao empate em Eindhoven. Aos oito minutos, Tillman foi derrubado por Hummels na área, e o juiz deu pênalti. Os alemães, contudo, reclamaram da marcação, já que o defensor tocou na bola primeiro. O VAR não interviu, e a marcação de campo seguiu. Luuk de Jong, que não tinha nada a ver com isso, cobrou e empatou o jogo.

Lá e cá

Com o empate, as duas equipes tiveram de sair mais para o jogo em busca da vitória, mas ninguém voltou a balançar as redes. O PSV, por jogar em casa, se expôs mais e levou mais perigo ao gol aurinegro. O Borussia Dortmund, porém, chegou menos, mas também assustou com Malen novamente, que parou no goleiro do time da casa.

Sequência

PSV e Borussia Dortmund voltam a campo no fim de semana, ambos por seus respectivos campeonatos nacionais. No sábado, os holandeses encaram o Zwolle, pela Eredivisie, fora de casa, enquanto os alemães têm compromisso no domingo, com o Hoffenheim, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.