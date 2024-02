Sousa x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Nicolás Larcamón terá sua primeira vez na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Maior vencedor da Copa do Brasil, o Cruzeiro inicia, nesta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), sua caminhada rumo a mais uma conquista. O duelo será contra o Sousa, time do interior da Paraíba, no Estádio Antônio Mariz, o Marizão.

A Raposa já faturou seis Copas do Brasil, em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. O Dinossauro, por outro lado, ainda pode ser considerado um clube jovem, criado em 1991. Seu maior título até agora foi o Campeonato Paraibano.

Onde assistir

O duelo será transmitido no canal Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Nicolás Larcamón relacionou 24 jogadores para a estreia do Cruzeiro na competição. O volante Lucas Silva e o atacante Robert, aliás, serão reforços da equipe. Eles ficaram fora do último jogo por causa de dores musculares, mas já estão liberados pelo departamento médico.

O treinador cruzeirense, aliás, terá mais jogadores a disposição. Isso porque Matheus Pereira, Marlon e Lucas Romero, todos suspensos na última partida, estão livres e reforçam o time.

Como chega o Sousa

O time paraibano, está atualmente na quinta colocação do estadual, com duas vitórias e duas derrotas. A ideia, aliás, é chegar com a possibilidade de ser o primeiro clube paraibano a ganhar do Cruzeiro na história.

SOUSA X CRUZEIRO

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 21/02/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Marizão, Sousa (PB)

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Adriano, Marcelo e Jackson; Leozinho, Michel Potiguar e Hebert Cristian; Aruá, Diego Ceará e Charles. Técnico: Paulo Schardong.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (João Marcelo), Neris e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Robert (João Pedro), Matheus Pereira e Arthur; Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa-RS) e Fabrício Lima Baseggio (Fifa-RS)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.