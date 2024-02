Águilas Doradas x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bragantino inicia a sua campanha na Libertadores. Na ida pela segunda fase classificatória da competição, visita os colombianos do Aguilas Doradas. O jogo será no Atanasio Girardot, em Medelín e começa às 21h30 (de Brasília). O Águilas vem bem alterado em relação à temporada passada, perdendo jogadores importantes. Com isso, o favoritismo, mesmo fora de casa, é brasileiro. Para acompanhar esta partida, confira a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 20h (de Brasília). A narração é de Diego Mazur.