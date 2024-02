Neymar e Jorge Jesus celebram feriado na Arábia Saudita - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Neymar, Jorge Jesus e outros personagens do Al-Hilal se uniram para celebrar o Dia da Fundação, um feriado significativo na Arábia Saudita. O craque brasileiro e o técnico vestiram trajes tradicionais do país, encontraram-se com os fãs e posaram para fotos e vídeos que foram divulgados nas redes sociais do clube.

Neymar e Jorge Jesus escolheram o “besht”, uma vestimenta usada por líderes e pessoas importantes em eventos especiais na cultura árabe.

Embora o Dia da Fundação seja em 22 de fevereiro, o evento geralmente se estende por quatro dias, com festividades e feriados no país. A data marca o nascimento do Reino da Arábia Saudita, que completará 300 anos em 2024.

Atualmente em recuperação de uma lesão no joelho, Neymar não joga há quatro meses. Ele retornou à Arábia Saudita na semana passada e acompanhou a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Raed no último domingo (18), pelo Campeonato Saudita.

300 years of solidarity, pride, and glory ????????#SaudiFoundingDay #AlHilal pic.twitter.com/v2fU0BxMIz — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 20, 2024

Por fim, o Al-Hilal volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando enfrenta o Sepahan, do Irã, no jogo de volta das oitavas de final da Champions da Ásia. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus venceu por 3 a 1 no primeiro confronto e está com a classificação encaminhada.

