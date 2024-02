Liverpool x Luton Town: escalações e onde assistir

Jogadores do Liverpool durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Liverpool - (crédito: Foto: Divulgação/Liverpool) Jogada10 Jogada10

O líder da Premier League volta a campo nesta quarta-feira (22). Liverpool e Luton Town se enfrentam às 16h30, em Anfield, na partida de abertura da 26ª rodada do Campeonato Inglês. Somente a vitória interessa para os Reds seguirem na liderança isolada da competição.

Como chega o Liverpool

Líder da Premier League com 57 pontos, o Liverpool viu o Manchester City vencer sua partida atrasada e encostar na liderança. Dessa maneira, a vantagem dos Reds caiu para apenas um ponto, e o time comandado por Jurgen Klopp quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para garantir o topo da tabela por mais uma rodada.

No entanto, Klopp terá que superar uma série de desfalques para o compromisso desta quarta-feira. O mais recente fica por conta de Diogo Jota, por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo sofrida no último fim de semana, na goleada por 4 a 1 sobre o Brentford, pela Premier League. Dessa maneira, o atacante se junta a Stefan Bajcetic, Joel Matip, Ben Doak, Thiago Alcântara, Dominik Szoboszlai, Alisson e Trent Alexander-Arnold no departamento médico do clube.

Como chega o Luton Town

Por outro lado, o Luton Town briga por objetivos opostos. A equipe está na luta pela permanência na elite do futebol inglês. No momento, o time está na 18ª posição, com 20 pontos, e aparece como a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, a equipe ainda tem uma baixa importante para enfrentar o líder da Premier League. Elijah Adebayo, artilheiro da equipe na temporada, se lesionou e está fora de combate. Assim, ele se junta aos lesionados Mads Andersen e Marvelous Nakamba, que também estão sem condições de jogo.

Liverpool x Luton Town

26ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 21/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Kelleher; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Wataru Endo, Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Luis Díaz, Darwin Nuñez e Mohamed Salah. Técnico: Jürgen Klopp.

Luton Town: Thomas Kaminski; Teden Mengi, Gabriel Osho e Amari’i Bell; Ross Barkley, Albert Sambi Lokonga, Chiedozie Ogbene (Dairi Hashioka) e Alfie Doughty; Carlton Morris, Tahith Chong e Cauley Woodrow. Técnico: Rob Edwards.

Árbitro: Andy Madley (ING)

VAR: Simon Hooper (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.