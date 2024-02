Presidente diz que LFF deve dividir direitos de transmissão

Liga Forte Futebol prefere fatiar direitos de transmissão dos jogos - Foto: Divulgação LFF - (crédito: Foto: Divulgação LFF) Jogada10 Jogada10

Marcelo Paz, presidente da Liga Forte Futebol (LFF) e CEO do Fortaleza, anunciou durante uma entrevista coletiva uma nova abordagem para a venda dos direitos de transmissão dos 11 times da Série A. Essa decisão vai de encontro à estratégia da Libra, que está em negociação com a Globo.

Paz destacou a escolha da Libra de continuar as negociações com a emissora: “Eles seguiram negociando com a Globo. Sabemos que inegavelmente é um grande investidor. Banca o futebol brasileiro há muito tempo. Primordialmente temos o nosso bloco. O futebol paulista já provou que dá para dividir e faturar mais. Desta forma eles aumentaram 41% dos direitos de transmissão para os seus clubes. Tem Cazé TV, HBO, Record, Paramount, Disney e vários outros streamings loucos para entrar no futebol brasileiro”.

Presidente diz que se reuniu com a Libra

“A ideia é valorizar nossos direitos e garantir um ganho significativo em comparação com o ciclo anterior, que se encerra este ano em 2024. Cada um está seguindo seu próprio caminho. Foi uma escolha da Libra. Nós os procuramos, fomos a São Paulo, eu mesmo fui duas vezes. Nosso bloco conta com 11 times na Série A atualmente. Os da Série B já têm seus direitos vendidos até 2026. Temos 11 clubes, e o Fortaleza é um deles. Vamos buscar maximizar a receita para todos”, afirmou.

Em 9 de fevereiro, os presidentes dos clubes que compõem a Libra, em suma, optaram por continuar as negociações com a Globo. Essa decisão, por fim, tornou a unificação dos direitos improvável e aumentou a pressão sobre os dirigentes que fazem parte do outro bloco, composto pelo Forte Futebol e o Grupo União.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook