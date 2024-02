Fla-Manguaça bate na trave e segue na Série Prata do Carnaval do Rio

Fla Manguaça desfilou já na manhã de sexta-feira (dia 14) na Intendente. Bateu na trave: quase arrancou vaga para a Sapucaí - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

A Fla-Manguaça, por muito pouco não subiu para desfilar na Marquês de Sapucaí. A escola ligada à organizada do Flamengo, que desfilou no primeiro dia da Série Prata (Terceirona) na Intendente Magalhães, disputou cabeça a cabeça a vaga à Série Ouro com a Botafogo Samba Clube. Chegou a liderar, mas perdeu o primeiro lugar no penúltimo quesito. Assim, na segunda posição, com 269,1 pontos, viu os botafoguenses, com 269,3 terminarem na frente. Com isso, em 2025 é a Botafogo Samba Clube que será a primeira escola ligada ao futebol que irá desfilar na Sapucaí.

A Fla Manguaça, vinha de um título na Série Bronze em 2023, apresentou como enredo a paixão do brasileiro por qualquer tipo de apostas: ‘Quer Apostar?”. Fez um grande desfile. Dessa forma, entrou como uma das favorita, confirmando a expectativa e sempre no Top3 até o fim.

Além da Fla-Manguaça e da Botafogo Samba Show, a Série Prata ainda contou com outra escola ligada a clube do futebol carioca. A Força Jovem. Mas a agremiação dos vascaínos teve uma série de problemas no desfile. Como esperado, terminou em último geral (caíam seis) e com 257,2 caiu para a Série Bronze.

Outros grupos da Intendente

Na Série Bronze, desfilaram a Raça Rubro-Negra e a Imperadores Rubro-Negros, que desfilaram em dias diferentes. Ambas nos sextos lugares. E, ainda, a Guerreiros Tricolores. Mas a escola ligada ao Fluminense acabou rebaixada para o Grupo de Avaliação (leia mais aqui). Na Avaliação quem desfilou foi a escola América Samba e Paixão, estreante nos desfiles. Terminou em décimo lugar.

