Audax x Botafogo: jogo será disputado no Estádio Nilton Santos

Botafogo jogará em casa contra o Audax - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

A partida entre Audax e Botafogo, marcada para o próximo sábado, será disputada no Estádio Nilton Santos. O time de Saquarema é o mandante, mas a direção alvinegra negociou a troca do palco da partida, antes marcada para a cidade da Região dos Lagos. A Ferj confirmou a mudança nesta terça-feira.

O duelo, válido pela décima rodada da Taça Guanabara, acontecerá às 16h (de Brasília). A tendência, contudo, é de que o Botafogo entre em campo com time alternativo, já que terá duelo decisivo pela Libertadores na sequência.

Não será a primeira vez que haverá inversão de mando neste Campeonato Carioca. No último sábado, afinal, o Fluminense jogou com o Madureira no Maracanã, mesmo com mando da equipe suburbana.

Neste momento, o Botafogo está na quinta colocação do Cariocão e vive situação delicada em busca das semifinais. Para chegar entre os quatro melhores, o Alvinegro precisa, além de fazer sua parte, torcer contra rivais como Vasco e Nova Iguaçu.

Antes de pensar no Audax, porém, o time de Tiago Nunes entra em campo nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase prévia da Libertadores 2024. O adversário será o Aurora (BOL), no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, às 21h30 (de Brasília).

